Haberler ›› Kültür Sanat ›› TEMAD'ın 39. kuruluş yıl dönümü Gölcük'te kutlandı

TEMAD'ın 39. kuruluş yıl dönümü Gölcük'te kutlandı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Gölcük'te düzenlenen törenle 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Törene TEMAD yöneticileri ve üyeleri ile Gölcük Belediyesi ve Muhtarlar Derneği temsilcileri katıldı.