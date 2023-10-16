TEMAD'ın 39. kuruluş yıl dönümü Gölcük'te kutlandı
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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Gölcük'te düzenlenen törenle 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Törene TEMAD yöneticileri ve üyeleri ile Gölcük Belediyesi ve Muhtarlar Derneği temsilcileri katıldı.
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin (TEMAD) 39. kuruluş yıl dönümü, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde törenle kutlandı.
Gölcük Anıtpark'ta, TEMAD Gölcük Şubesince düzenlenen törene, şube başkanı Bekir Tülü, Gölcük Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, TEMAD Yönetim Kurulu ve üyeleri katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tülü, bir konuşma yaptı.
Kaynak: AA / Kültür Sanat