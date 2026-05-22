3 ülkeden 22 öğrenci kültür köprüsü için Tavşanlı'da buluştu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 farklı ülkeden gelen 22 öğrenci Türk gençleriyle bir araya geldi.

Projenin tanıtım toplantısı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sert, şube müdürleri ve dernek yöneticileri katıldı. Kültürel paylaşım ve dostluk ortamının hedeflendiği projede, gençlerin sadece birbirlerini tanıması değil, farklı kültürleri anlayarak ortak değerler üretmesi amaçlanıyor.

Programda misafir gençlere hitap eden Dernek Başkan vekili Tarihçi Yazar Mesut Kocaman, 5 günlük programın detaylarını paylaşarak şunları söyledi: "Misafir öğrencilerimiz beş gün boyunca Tavşanlımızı dolaşarak kültürel bir yolculuğa çıkacak. Kendilerine Tavşanlılı gençlerimiz de refakat edecek. Kütahya'da çini sanatını inceleyecekler, Aizanoi Antik Kenti'nde tarihe yolculuk yapacaklar. Leblebi kültüründen yemek çeşitlerine kadar birçok alanda ilçemizi tanıyacaklar. Kültür; gençlerin kurduğu dostluk köprülerinde, birlikte edilen sohbetlerde, paylaşılan sofralarda ve ortak hatıralarda yaşamaya devam edecek."

Toplantıda konuşan Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ise ilçede gerçekleşen bu buluşmanın önemine dikkat çekti. Kaymakam Özdemir, farklı ülkelerden gelen gençler arasında kurulacak bağların kalıcı dostluk köprülerine vesile olmasını diledi.

Yabancı ve Türk gençlerin bir arada yürüteceği tarih ve kültür ziyaretleri, 5 gün boyunca Tavşanlı ve Kütahya merkezindeki çeşitli etkinliklerle devam edecek. - KÜTAHYA

