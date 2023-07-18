Taverna müziğin usta ismi Fedon Bodrum'da sahne aldı

Taverna müziğin usta ismi Fedon, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki Aias'ta sahne aldı.

Kendisini dinlemeye gelen sevenlerini "Huysuz Fedon" karşınızda diyerek selamlayan Fedon, sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir yunan müziği akşamı yaşattı. Rezervasyonların günler öncesinden bittiği akşamda, bol bol tabakların kırıldığı ve sirtaki dansları da geceye ayrı bir renk kattı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Fedon, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlerinin alkışlarıyla sahne performansını noktaladı. - MUĞLA