Tarsus'ta 6. İncir Festivali düzenleniyor

Tarsus Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'İncir Festivali' bu yıl altıncı kez Göçük Mahallesi'nde düzenlenecek. Festivalde sanatçılar sahne alacak ve 'En İyi İncir Yetiştiriciliği' yarışması düzenlenecek.

Tarsus Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'İncir Festivali' bu yıl altıncı kez Göçük Mahallesi'nde 19 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek.

Tarsus'un tanıtımına katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen İncir Festivali'nde, sevilen sanatçılar sahne alacak ve yöreye özgü "En İyi İncir Yetiştiriciliği" yarışması düzenlenecek. 19 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da Ali Taşoğlu, saat 20.00'da Tarsus Belediyesi Kent Orkestrası, saat 21.00'da Aylin Dinçer, saat 22.00'da ise Gül Ahmet Yiğit sahnede olacak.

Tarsus'un en önemli tarım ürünlerinden olan incirin tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Tarsuslular doyasıya eğlenecek. Etkinlikte en iyi inciri yetiştirmiş olan kişilere birinci, ikinci ve üçüncülük ödülü verilecek.