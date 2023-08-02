Tarsus Belediyesi Tiyatro Günleri Devam Ediyor

Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği "Tiyatro Günleri" devam ediyor. Yaklaşık 1 ay boyunca çeşitli merkez ve kırsal mahallelerde ücretsiz olarak sahnelenen "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi" oyunu izleyenlerden beğeni topluyor.

Duayen oyuncuların yer aldığı "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi" oyunu, Tarsus Duatepe Mahallesi'nde yoğun ilgiyle karşılandı. Tarsus'ta renkli görüntüler oluşturan tiyatro oyununda usta oyuncular Cezmi Baskın, Seval Tufan, Deniz Oral, Hacı Ali Konuk, Koray Ergun, Murat Demirbaş yer alıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Sıcak bir yaz akşamında sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Eleştirinin gücünü sanat gücüyle birleştirerek sahneledikleri oyunda gerçekten çok keyif aldım. Tarsus olarak çoğu zaman hayıflanırız, bazen üzülürüz geçmişe doğru bir özlem duyarız. Öylesine bir özlem ki, kuyruk oluşan yazlık sinemalar, havuz başında, kayıkta şarkı söyleyen sanatçılar ve diğer taraftan köylerde traktör römorkunda tiyatro oyunu sahneleyen çok değerli sanatçılar. Tarsus'un o günlerini anımsadığınız zaman da şöyle 1 Nisan 2019'dan önce saat altıdan sonra hayat Tarsus'ta bitiyor diyorlardı. Akşam saat 10'u geçiyor. Binlerce insan burada sokakta. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli çok değerli sanatçılarımız, Anadolu'da bu topraklarda yetişen sanatçılarımızın yazdığı eseri o kadar güzel sahneye koydular ki sizleri güldürdüler, eğlendirdiler. Bazen de zülfü yare dokunarak belki de sanatın asıl gereksinimi olan hicvi ilmek ilmek işlettiler. Kendilerine canı gönülden çok teşekkür ediyorum.

Zamanında Hititler'den, Roma döneminden, Anadolu Selçuklu Devleti'nden, Osmanlı İmparatorluğu'ndan, Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar aydınlık içinde olan bir kentin torunlarının torunlarısınız. Tarsus aydınlığın filozofların kentiydi. Felsefecilerin kentiydi ve en büyük tiyatronun olduğu, ilk üniversitenin kurulduğu, ilkleri yaşayan Anadolu'da ilk elektriğin verildiği bir kentti. Göreve geldiğimizde 213 milyon lira bir bütçeden bugün 2 milyar 220 milyon bütçeye ulaşan bir Tarsus Belediyesi. Çok kısa bir zamanda Kültür Merkezi'ne kavuşuyorsunuz. Çok kısa bir zamanda Kleopatra tarihi kent meydanına kavuşuyorsunuz. Çok kısa bir zamanda İş Güvenliği Sağlığı ve Sporcu Sağlığı Yerleşkesi'ne kavuşuyorsunuz."

Belediye'nin sanat etkinliklerini beğendiğini belirten bir vatandaş, "Tiyatro çok hoşumuza gitti. Tekrardan buralara gelmesi bizleri çok memnun etti. İnşallah daha güzel etkinlikler de bu şekilde devam eder" diye konuştu.