DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü oyuncu Tarık Akan mezarı başında anıldı. Bakırköy Mezarlığı'naki törene oğlu Barış Zeki Üregül, hayat arkadaşı Acun Günay, sanatçı Melike Demirağ, Rutkay Aziz ve az sayıda hayranı katıldı.

Anma sonrası bir açıklama yapan Melike Demirağ sanatçının yokluğunu hala aradığını ve onun gibi bir sanatçının daha gelmediğini söyledi. Demirağ " Benim onla çok anım var . Çok güzel bir film yaptın onunla. 1978 yılında Sürü diye bir film yaptık. Onunla oynamak çalışmak benim için onurdur. Tarık'çım canımın içi seni çok seviyoruz" dedi.

Sanatçı Rutkay Aziz ise " Bir insan ne zaman ölürmüş biliyor musunuz, dostları öldüğü zaman . Onun dostu çok. Ama onun asıl dostu Türkiye… Türkiye Cumhuriyetinin de herşeye rağmen ölümsüz olduğuna inanıyorum ve oda ölümsüz kalacak " diye konuştu.