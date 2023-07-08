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Tarihi konağın bahçesinde piyano konseri kulakların pasını sildi

Kültür Sanat Haberleri

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan tarihi bina Selim Sırrı Paşa Konağı'nda piyano konseri düzenlendi. Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu'nun sahne aldığı konser, kulakların pasını sildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle İzmit'te bulunan Selim Sırrı Paşa Konağı'nın bahçesinde konser düzenlendi. Konserde piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu sahne alırken, katılımcıların yoğun ilgisi bahçeyi doldurdu. Tuluyhan Uğurlu konserini, '100. Yıla 4 Proje 100 Konser' projesi çerçevesinde 'Güneş Ülke Anadolu' isimli görsel sunum eşliğinde seslendirdi. Tarihi konağın bahçesinde düzenlenen konser, kulakların pasını sildi.

Tarihi konağın bahçesinde piyano konseri kulakların pasını sildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan tarihi bina Selim Sırrı Paşa Konağı'nda piyano konseri düzenlendi. Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu'nun sahne aldığı konser, kulakların pasını sildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle İzmit'te bulunan Selim Sırrı Paşa Konağı'nın bahçesinde konser düzenlendi. Konserde piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu sahne alırken, katılımcıların yoğun ilgisi bahçeyi doldurdu. Tuluyhan Uğurlu konserini, '100. Yıla 4 Proje 100 Konser' projesi çerçevesinde "Güneş Ülke Anadolu" isimli görsel sunum eşliğinde seslendirdi. Tarihi konağın bahçesinde düzenlenen konser, kulakların pasını sildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Kültür Sanat

Tuluyhan Uğurlu Selim Sırrı Kocaeli Kültür Sanat Haberler

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