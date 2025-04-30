Selçuk'ta öğrenciler tarihi mekanlardan ilham alarak resim yaptı

İZMİR Selçuk Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Liselerde Bilim Uygulamaları' projesi ve 'Tarih İçinde Sanat' etkinliği kapsamında St. John Bazilikası ile Ayasuluk Kalesi'ni ziyaret edip, tarihi mekanların atmosferinden ilham alarak gördüklerini resme döktü.

Selçuk Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Liselerde Bilim Uygulamaları' projesi ve 'Tarih İçinde Sanat' etkinliği ile Selçuk'taki St. John Bazilikası ve Ayasuluk Kalesi'ni ziyaret edip etkilendikleri görselleri resimleştirdi. İlk olarak St. John Bazilikası ve Ayasuluk Kalesi'ni ziyaret eden öğrenciler, ardından gördüklerini yerinde resmetti. Öğrencilere 2 arkadaşları da gitar ve keman çalarak eşlik etti.

'ZAMANLAR ARASINDA BAĞ KURMAK GİBİ'

Etkinlikle, öğrencilerin tarihi mekanlarla güçlü bir bağ kurmasının hedeflendiği de belirtildi. Selçuk Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Hasret Ceylin (16), "Küçük yaşlardan beri sanata ve resme ilgim var. Okulumuzda ise böyle bir projenin olması beni çok mutlu etti. Tarihi yapıların arasında dolaşırken geçmişin izlerini hissetmek, beni derinden etkiledi. Orada bulunduğum süre boyunca hem huzur hem de ilham aldım. Bu atmosferde resim yapmak sanki zamanlar arasında bağ kurmak gibiydi. Hem müzik eşliğinde resim çizmek benim için unutulmaz bir etkinlik oldu. Her zaman böyle etkinliklerin olmasını isterim" dedi.

'KENDİMİ, O TARİHTE YAŞAMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Küçük yaştan itibaren resim yapmayı çok sevdiğini ifade eden öğrencilerden Gülce Su Aslan (16) da "Sosyal etkinliklerde yer almayı, üretken olmayı seven de biriyim. Ayrıca tarihle iç içe olmanın resimlerime de etkisi oluyor. Resim yapmanın üzerimdeki olumlu etkisi ile beraber eğlenebileceğim bu aktivitede bulunmaktan çok keyif aldım. Böyle tarihi alanlarda bulundukça kendimi sanki o dönemde orada yaşamış, o taşlarda yürümüş, o giysileri giymiş gibi hissettim. Resim aktivitesi de tarihsel ortam ile birleşince ortaya güzel görseller çıktı" diye konuştu.