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Tarihi Ilgaz Hamamı Restorasyonun Ardından Yeniden Açıldı

Tarihi Ilgaz Hamamı Restorasyonun Ardından Yeniden Açıldı
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, 1800'lü yıllarda inşa edilen ve uzun süre atıl kalan Tarihi Ilgaz Hamamı, tamamlanan restorasyon çalışmalarıyla yeniden hizmete girdi. Hamam, hem ilçe halkına hem de turizme katkı sağlamayı hedefliyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 1800'lü yıllarda yapılan ve bir süre atıl kalan Tarihi Ilgaz Hamamı, restorasyonun ardından yeniden hizmete sunuldu.

Yeni Mahalle'de bulunan tarihi hamamda Ilgaz Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 2021 yılında restorasyon çalışmalarına başlandı.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan ve iki ay önce ilçe halkının hizmetine sunulan tarihi hamam, aynı zamanda turizme de katkı sağlıyor.

Dışı taş duvar olan yaklaşık 500 metrekare alanda kurulu hamamda 4 eyvan (salon) ve 4 tek kişilik oda bulunuyor.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, AA muhabirine, Ilgaz Belediyesi olarak hamamı atıl vaziyette 2019 yılında devraldıklarını söyledi.

Devir işlemlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde restorasyon çalışması yürütüldüğünü belirten Öztürk, hamamı tarihi dokusunu koruyarak güzel hale getirdiklerini ifade etti.

Hamamın yanında eskiden bulunan hanın benzeri yapılacak

Hamamın iç ve dış cephesinde çalışma yapıldığını, mermerlerinin, ısıtma ve elektrik sisteminin tamamen yenilendiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Hamam dışındaki alana havuzumuzu yerleştirdik. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alarak hepsi restorasyondan geçti. Yenisini yapsak daha ucuza mal olurdu ama asıl dokuyu koruyarak bunu yaptık. Yanına, geçmişte bulunan ama bugün olmayan hanın yeniden yapımı için proje onaylarını aldık. Handa 13 dükkan olacak, yöresel ürünler satılacak. Dükkanların üst katında 13 odalı motel olacak. Hamamla entegre, yöresel ürünler yiyebileceğiniz bir alan olacak. Yıldıztepe'ye (kayak merkezi) gelenleri güzel bir ortamda misafir etmek için hanımızda son aşamaya geldik. İhalesine çıkacağız inşallah."

Ilgaz'ın doğasıyla, kültürüyle her geçen gün daha gelişen bir ilçe olduğunu vurgulayan Öztürk, restore edilen hamama ilişkin, "Bölgede tarihi ve modern hamam tipine sahip tek yer diyebilirim. Bölgemizde böyle güzel bir hamamın olmadığını biliyorum. Şu anda amacımıza ulaştık." değerlendirmesini yaptı.

Ilgaz'ın hem kayak merkeziyle hem de hamamıyla ziyaretçilerini ağırladığını dile getiren Öztürk, "Ilgaz'a gelen misafirler sadece kayak değil, Ilgaz'ın kültürel ve tarihi dokusuna da görecek. Bu hamamdan herkes çok memnun. Açılalı daha 2 ay olmasına rağmen Ankara'dan turlar gelmeye başladı. Bu da bizi mutlu ediyor. Ilgaz her geçen gün daha güzel hale gelecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Kültür Sanat
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