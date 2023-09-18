Tarihi Efes Sineması Restorasyon Çalışmalarına Başladı

Söke Belediyesi tarafından kamulaştırılan Tarihi Efes Sineması'nda restorasyon ve tadilat çalışmaları başlatıldı. Sinema, Söke Belediyesi Kültür Merkezi olarak hizmet verecek.

Söke Belediyesi'nce kamulaştırılan Tarihi Efes Sineması'nda restorasyon ve tadilat çalışmaları başlatıldı.

Söke'de uzun yıllar kapısına kilit vurulan Tarihi Efes Sineması, kamulaştırılmasının ardından yapılacak tadilatlar sonrası Söke Belediyesi'nin Kültür Merkezi'ne dönüştürülecek.

750 koltuklu tarihi sinemanın koltukları ve taban döşemeleri başta olmak üzere yıpranan bölümleri bu konuda özel eğitim almış ustalar tarafından yenileniyor. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, tarihi sinemanın 2024 yılı ocak ayında Kültür Merkezi olarak hizmete girmesinin hedeflendiğini söyledi.

Beraberinde, Cumhuriyet Halk Partisi Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, Büyükşehir Belediyesi Batı Koordinatörü Fatih Akkentli, Meclis Birinci Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan, Kültür Komisyonu Başkanı Yasemin Gürsoy, Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve Müdürler ile incelemede bulunan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Sinemamızı yeni yıla yetiştirerek kültürel faaliyetlerimizi yapabileceğimiz bir merkez haline getirerek halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.