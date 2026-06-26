Tarihi Çapanoğlu Camii'nde aşure ikramı

Yozgat'ta tarihi Çapanoğlu Camii'nde birlik ve beraberliğin simgesi aşure dağıtıldı.

Muharrem ayının paylaşma, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Yozgatlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cuma namazının ardından cami avlusunda kurulan stantlarda, vatandaşlara dualar eşliğinde aşure ikram edildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vakıf kültürünün temelinde yardımlaşma ve dayanışmanın yer aldığını belirterek, bu tür anlamlı gelenekleri gelecek nesillere aktarmak ve vatandaşlarla bir arada olmak adına bu organizasyonu düzenlediklerini ifade etti.

Tarihi Çapanoğlu Camii avlusunda ikram edilen aşureleri alan vatandaşlar ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Etkinlik, yapılan duaların ardından sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı