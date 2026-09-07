Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, sona eren Çanakkale Kültür Yolu Festivali'ni değerlendirdi:

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale'nin, tarihi ve kültürel mirasıyla olduğu kadar kültür ve sanat hayatıyla da ülkenni önemli şehirlerinden biri olduğunu, Kültür Yolu Festival'nin de şehrin bu zenginliğinin daha geniş kitlelerle buluşmasına önemli bir katkı sunduğunu belirtti.

Kültür Yolu Festivali'nin Çanakkale ayağı kent genelinde gerçekleştirilen kültür, sanat ve etkinlik programlarının ardından sona erdi.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, festivalin sona ermesinin ardından yaptığı değerlendirmede, şehrin, günler boyunca kültürün, sanatın ve müziğin farklı renkleriyle buluştuğunu ifade eden Kaşdemir, Çanakkaleliler'in festivale büyük bir ilgi gösterdiğini ve etkinliklere sahip çıktığını belirtti.

Festivalin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere; sevgili Çanakkale halkımıza, Çanakkale Valiliğimize, İl Emniyet Müdürlüğümüzün tüm personeline, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitemize, Çanakkale Belediyemize, Tarihi Alan Başkanlığımızın değerli çalışanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, kıymetli basın mensuplarımıza, festivalde görev alan tüm çalışanlarımıza, yerel sanatçılarımıza, Çanakkale esnaf ve sanatkarlarımıza ve festivalimize destek veren herkese en samimi duygularımızla teşekkür ediyorum."

Çanakkale'nin kültür ve sanat etkinlikleri açısından önemli bir merkez olduğunu belirten Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Kentin bu tür organizasyonlara gösterdiği ilgi memnuniyet verici. Çanakkale, tarihi ve kültürel mirasıyla olduğu kadar kültür ve sanat hayatıyla da ülkemizin önemli şehirlerinden biridir. Kültür Yolu Festivali de şehrimizin bu zenginliğinin daha geniş kitlelerle buluşmasına önemli bir katkı sundu. Festival süresince ortaya çıkan birlik, beraberlik ve dayanışma tablosu bizleri ayrıca gururlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Çanakkale'mize yakışan nice kültür ve sanat etkinliğinde yeniden bir araya gelmeyi diliyorum."

Kaynak: AA