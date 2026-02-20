Talas'ta otobüslere kurulu 2 gezici müzenin açılışı yapıldı

Talas Belediyesinin otobüslere kurulu " Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Gezici Müzesi" ve "Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Gezici Müzesi"nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas'ta müzeler sabit bir mekanda kalmayıp, mahalle mahalle dolaşarak şehitlerin hatırasını ve mukaddes emanetleri vatandaşla buluşturacak.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen açılış programında konuşan Talas Kaymakamı İlyas Memiş, emeklerinden dolayı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek, "Bu eserlerin zaten sergilendiği mekanlar var ancak Ramazan ayında gelemeyen vatandaşların ayağına götürülmesi, çıtayı daha da yukarı taşıyan bir hizmettir." ifadesini kullandı.

Başkan Yalçın ise Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Gezici Müzesi'nde 14 tıpkı basım Kur'an-ı Kerim ve cüzlerin yer aldığını, eserlerin tamamının Osmanlı döneminde kaleme alındığını belirtti.

Ramazan ayı boyunca tüm vatandaşları gezici müzelere davet eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu eserlerin kağıdı Mısır'dan, cildi Hindistan'dan gelmiş. Osmanlı medeniyetinin zarafetini ve ilim geleneğini yansıtan bu kıymetli eserleri artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Çanakkale'ye gidemeyenler, o ruhu müzemizde hissedebiliyor. Şimdi bu ruhu mahalle mahalle taşıyacağız. Belediyecilik sadece yol, su, asfalt değildir. İnsanımızın ruh dünyasını zenginleştirmek de bizim görevimizdir."

Tarihçi, emekli öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci de ramazan ayı ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde yapılan anlamlı çalışmanın hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından edilen duayla gezici müzelerin açılışı gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, otobüsleri gezerek eserleri inceledi.