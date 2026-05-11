Talas'ta düzenlenen 'Çiçek Şenliği' sona erdi

Talas Belediyesi tarafından 5-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen "Çiçek Şenliği" sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve vatandaşlar tarafından ilgi gören şenliğin son gününde Hatay Medeniyetler Korosu sahne aldı.

Şenlik, koronun yurdun dört bir yanından ezgiler seslendirmesiyle tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, şehrin Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin ardından kültürün ve medeniyetin merkezi olma yolunda önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da şenliğe gelen vatandaşlara ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Koro şefi Yılmaz Özfırat ise kendilerine destek olan Yalçın'a teşekkür etti.