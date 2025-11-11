Haberler

Talas Antika Pazarı Nostalji Tutkunlarını Buluşturdu

Talas Antika Pazarı Nostalji Tutkunlarını Buluşturdu
Güncelleme:
Talas Belediyesi'nin düzenlediği antika pazarı, hafta sonu nostalji meraklılarına ev sahipliği yaptı. Ziyaretçiler, halı, kilim, tesbih, madeni para ve daha birçok antika ürünü keşfetti.

Talas Belediyesinin kültür ve turizm alanındaki etkinliklerinden biri olan Antika Pazarı, hafta sonu nostalji tutkunlarını ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi pazar yerinde gerçekleşen organizasyon, antika tutkunu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da pazarı gezerek mezata katıldı ve alışveriş yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, renkli parçaların ve değerli eşyaların yer aldığı pazarda düzenlenen müzayedenin tatlı rekabetlere sahne olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Yalçın, keyifli alışverişler diledi.

Pazarda, halı, kilim, tesbih, madeni para, antika ev eşyası ve koleksiyon değeri yüksek olan binlerce ürün sergileniyor.


