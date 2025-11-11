Talas Antika Pazarı Nostalji Tutkunlarını Buluşturdu

Talas Belediyesinin kültür ve turizm alanındaki etkinliklerinden biri olan Antika Pazarı, hafta sonu nostalji tutkunlarını ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi pazar yerinde gerçekleşen organizasyon, antika tutkunu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da pazarı gezerek mezata katıldı ve alışveriş yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, renkli parçaların ve değerli eşyaların yer aldığı pazarda düzenlenen müzayedenin tatlı rekabetlere sahne olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Yalçın, keyifli alışverişler diledi.

Pazarda, halı, kilim, tesbih, madeni para, antika ev eşyası ve koleksiyon değeri yüksek olan binlerce ürün sergileniyor.