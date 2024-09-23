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Sylvester Stallone'lu Tulsa King'in İkinci Sezonu Yayında

Sylvester Stallone'lu Tulsa King'in İkinci Sezonu Yayında
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Sylvester Stallone'nin başrolünde yer aldığı suç draması Tulsa King'in beklenen ikinci sezonu, 22 Eylül'de TV+'ta izleyiciyle buluştu. Sezon, 10 bölümden oluşacak ve her hafta yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

BAŞROLÜNDE Sylvester Stallone'nin yer aldığı suç draması Tulsa King'in beklenen ikinci sezonu TV+'ta izleyiciyle buluştu.

22 Eylül'de ikinci sezonunun ilk bölümüyle ekranlara geri dönen dizinin sonraki bölümleri önümüzdeki haftadan itibaren ABD ile eş zamanlı olarak TV+ izleyicisiyle buluşacak. 10 bölümden oluşacak suç draması dizinin her hafta yeni bölümü yayınlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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