Sylvester Stallone'lu Tulsa King'in İkinci Sezonu Yayında

BAŞROLÜNDE Sylvester Stallone'nin yer aldığı suç draması Tulsa King'in beklenen ikinci sezonu TV+'ta izleyiciyle buluştu.

22 Eylül'de ikinci sezonunun ilk bölümüyle ekranlara geri dönen dizinin sonraki bölümleri önümüzdeki haftadan itibaren ABD ile eş zamanlı olarak TV+ izleyicisiyle buluşacak. 10 bölümden oluşacak suç draması dizinin her hafta yeni bölümü yayınlanacak.