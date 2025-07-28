Sunny Hill Festivali Priştine'de Başlıyor

Kosova'nın başkenti Priştine'de 1-3 Ağustos'ta düzenlenecek Sunny Hill Festivali'nde, aralarında Dua Lipa ve Edis'in bulunduğu çok sayıda sanatçı konser verecek.

Festival organizatörlerince yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Türkiye'den ilginin yoğun olduğu Sunny Hill Festivali için binlerce bilet satıldı.

Festivalde Dua Lipa, Shawn Mendes, Anyma, Peggy Gou, Mochakk, Fatboy Slim'in aralarında olduğu dünyaca ünlü isimler konser verecek. Türk pop müziği sanatçısı Edis ile dünyaca ünlü Kosova asıllı sanatçı Dua Lipa festivalin ilk günü, 1 Ağustos'ta sahne alacak.

Öte yandan, festivalin düzenleneceği 1-3 Ağustos tarihlerinde Priştine'de bulunan otellerdeki doluluk oranının yüzde 95'i aştığı açıklandı.

Bugüne kadar Calvin Harris, Miley Cyrus, Martin Garrix, Bebe Rexha gibi dünya starlarının sahne aldığı Sunny Hill Festivali, Kosova asıllı şarkıcı Dua Lipa ve babası Dukagjin Lipa'nın kurduğu Sunny Hill Vakfı tarafından düzenleniyor.

Vakıf, elde ettiği gelirlerle Kosovalı gençlerin müzik ve sanat yoluyla yeteneklerini sergileyebilmelerine olanak sağlıyor.