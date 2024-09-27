Sultangazi Belediyesi'nden İşitme Engelli Kadınlara Çikolata Atölyesi

SULTANGAZİ Belediyesi, Dünya İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla Sultangazi Belediyesi Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi'nde (SU-MEKAN) Çikolata Atölyesi gerçekleştirdi. İlçede ikamet eden 20 işitme engelli kadın, işaret dili eğitmeni eşliğinde evde çikolata hazırlamayı uygulamalı olarak öğrendi.

Engelli bireylere karşı büyük bir sorumluluk hissiyle hareket ettiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "İşitme engelli kardeşlerimizi böyle bir etkinlikte ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. İşitme engelli kardeşlerimizi, kadınlara özel SU-MEKAN'daki Çikolata Atölyesi'nde ağırladık. İlk kez böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bu programa katılan misafirlerimizin yüzündeki mutluluk bizleri de mutlu etti" dedi.