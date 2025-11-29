Haberler

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde ebru etkinliği düzenlendi

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde ebru etkinliği gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen ebru etkinliğine ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Eğitmenliğini Öğr. Gör. Fatma Dağlı'nın yaptığı etkinlikte, ziyaretçiler ve öğrenciler ebru yapma fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Becenen, Avrupa Müze Ödülü alan sağlık müzesinde benzer etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Becenen, etkinliğin üniversite halk bütünleşmesine katkı sağladığını da bildirdi.

