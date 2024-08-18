Süheyl ve Behzat Uygur Kardeşlerin 'Şahane Pazar' Programı Kahramanmaraş Fuarı'nda İzleyiciyle Buluştu

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Şahane Pazar" programı, Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı'nda izleyiciyle buluştu.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda, konser, tiyatro gösterisi, açık hava sineması, alışveriş ve çeşitli konularda etkinlikler düzenleniyor.

Fuar kapsamında, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Şahane Pazar" programı vatandaşlarla buluşturuldu.

Zaman zaman izleyicilerin de dahil olduğu programda Uygur kardeşler, 7'den 70'e, herkesi güldürdü. Program, sahne şovları, gösteri ve yarışmalarla devam etti.

Fuar, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.