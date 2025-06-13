STS Bodrum, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda bayrak çekti

Cumhuriyet'in ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum'a, Birleşmiş Milletler (BM) Filosunda bayrak çekme töreni gerçekleştirildi.

STS Bodrum Okul Gemisi'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı ve The Bodrum Cup işbirliği ile yürütülen özel temsilde bir aşama daha tamamlandı.

STS Bodrum, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı açılış etkinlikleri ve aynı zamanda Dünya Okyanus Günü kapsamında Ocean Wonders Filosunun kortej geçişi için yeniden Nice Limanı'nda hazır bulundu.

Geminin Ocean Wonders Filosuna resmi olarak katılımını simgeleyen bayrak çekme töreni, STS Bodrum'un güvertesinde düzenlendi.

Törene, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı (UNOC) yetkilileri, Fransa Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Danışmanı Elise Ovart Baratte katıldı. Flama, geminin kaptanı Mehmet Çetin Bilgin'e teslim edildi.

Sembolik ve anlamlı anın, Türkiye'nin denizcilikteki sürdürülebilirlik vizyonuna işaret eden güçlü bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden 118 geminin katıldığı ve Nice ile Monaco arasında düzenlenen kortej geçişine Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin bulunduğu yelkeni açık şekilde eşlik eden STS Bodrum'a kortej boyunca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eşlik etmesinin ardından gemi rotasını farklı Fransa ve İtalya limanlarına çevirecek. Türkiye'ye dönüşü ise 25 Haziran olarak planlanıyor.

STS Bodrum'un bu özel katılımı, hem Bodrum'un hem de Türkiye'nin denizcilik mirasını ve çevresel duyarlılığını uluslararası ölçekte tanıtmayı hedefliyor.

Gemi, iklim değişikliği, istilacı türler, deniz kirliliği ve mavi ekonomi gibi küresel temaların işlendiği konferans kapsamında, temsil ettiği kurumlarla birlikte Türkiye'nin bu alandaki çözüm odaklı işbirliklerine aktif katılım sağlıyor.

Bu yolculuk, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, BOSAV, Maximiles Black The Bodrum Cup ve Bodrum Denizciler Derneği işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Görsel yapısı ve taşıdığı hikayeyle gittiği her limanda dikkat çeken ve sigorta destekçisi Anadolu Sigorta olan STS Bodrum, artık Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden özel bir okul gemisi olarak hem Türkiye hem dünya denizcilik tarihindeki özel yerini bir kez daha vurguluyor.