SSM koleksiyonundaki Murat Durusoy'un video eseri Antalya'da COP31'de sergilenecek

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Sakıp Sabancı Müzesi'nin (SSM) koleksiyonunda yer alan, çağdaş sanatçı ve akademisyen Murat Durusoy'un "Doğa Sonrası Etütleri V.2" adlı video eseri, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek konferansın Yeşil Bölge COPArt alanında sergilenecek eser, insan faaliyetlerinin doğa üzerindeki dönüştürücü etkilerini odağına alıyor.

Eser ile iklim kriziyle mücadele ve gezegenin geleceğine ilişkin küresel tartışmaların çağdaş sanat üzerinden ele alınması hedefleniyor.

SSM'nin bahçesindeki erguvan, defne, sığla, zakkum ve biberiye bitkilerinden ilhamla hazırlanan videoda bu bitkiler, sentetik polimerlere, devre kartlarına ve metal dokulara dönüşerek doğanın insan yapımı maddelerle iç içe geçtiği bir görünüme bürünüyor.

Dijital bir natürmort niteliği taşıyan yapıt, insan müdahalesinin doğa üzerindeki izlerini görünür kılarak gezegenin doğal dengesinde yaratılan kalıcı değişimlere ve derinleşen iklim krizine dikkati çekiyor.

"Doğa Sonrası Etütleri V.2" video eseri, 9-20 Kasım'da Yeşil Bölge'deki COPArt alanında görülebilecek.

Kaynak: AA