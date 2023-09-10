SosyalBen Vakfı, 10. yaşını kutladı

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri amacıyla çalışan SosyalBen Vakfı, Zorlu PSM'de 10. yaşını kutladı. Vakıf gönüllüleri, destekçileri, heyet ve kurul üyelerinin katıldığı etkinlikte, yeteneklerini keşfeden ve geliştirmek için çalışan SosyalBen Çocukları da ilham aldıkları isimlerle sahne aldı.

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri amacıyla çalışan SosyalBen Vakfı, Zorlu PSM'de 10. yaşını kutladı.

Vakıf gönüllüleri, destekçileri, heyet ve kurul üyelerinin katıldığı etkinlikte, yeteneklerini keşfeden ve geliştirmek için çalışan SosyalBen Çocukları da ilham aldıkları isimlerle sahne aldı.

Vakfın kurucusu Ece Çiftçi, SosyalBen'in geleceğin sporcu, ressam ve müzisyenlerini yetiştirdiğini ifade ederek, günün en büyük anlamının ortak bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu söyledi.

Vakfın, akranlarıyla eşit imkanlara sahip olmayan çocukların nitelikli eğitime erişim hakkı için çalışmalar sürdürdüğünü belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"SosyalBen resim, müzik, dans, yaratıcı yazarlık, icat, oyun, spor, kısa film ve fotoğrafçılık gibi müfredat dışı eğitim ve gelişim olarak adlandırdığımız beceri temelli atölye çalışmalarıyla çocuklara bir deneyim alanı sağlıyor. Saha çalışması adı verilen bu çalışmalarda atölye çalışmalarının teknik kazanımlarının yanı sıra çocukların sosyal gelişim ve sosyal kimliklerini desteklemek, ufuklarını genişletmek, öz güvenlerini güçlendirerek daha mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmak, paylaşım ve toplumsal yaşam bilinci kazanmalarını desteklemek mümkün oluyor. Tüm bunların sürekliliğini sağlamak için 5 bini aşan SosyalBen gönüllüsü 10 yılda, 11 Ülkede ve Türkiye'de 76 ilde toplam 55 bin çocuğun hayatına dokundu."

Sunuculuğunu Gözde Atasoy ve Alp Özgen'in üstlendiği kutlama programında, SosyalBen Vakfı'nın 10. Yıl Belgeseli gösteriminin ardından atölyelerde yeteneği keşfedilen çocuklar sahneye çıktı.