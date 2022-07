Son dakika: Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Erzurum, Tunceli, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Erzurum Valiliği organizasyonuyla Asri Mezarlık'taki 15 Temmuz ve Polis şehitlikleri ile Karskapı Şehitliği ziyaret edildi. Şehitliklerde, Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu, mezarlara karanfil bırakıldı.

Programa, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Program kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince gazi ve şehit aileleri ziyaret edildi.

Ayrıca Lalapaşa Camisi'nde cuma namazının ardından mevlit ve şehitler için indirilen hatimlerin duası okundu.

Tunceli

Tunceli'de Vali Yardımcısı Uğur Karakaya, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt ile kentteki şehit mezarlarını ziyaret etti.

Programda, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şevket Dilmaç şehitler için dua etti. Ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Erzincan

Erzincan'da Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden il protokolü, dua edip kabirlere karanfil bıraktı. Programda, İl Müftüsü Burhan Çakır dua etti.

Vali Mehmet Makas, vatanın bağımsızlığı, milletin birlik ve beraberliği uğruna gözünü kırpmadan can veren şehitleri şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

Çanakkale'de, Sakarya'da bozguna uğrattıkları düşmanların torunlarını, 15 Temmuz'da da milletçe derdest ettiklerini belirten Makas, "Bu topraklar kolay vatan olmadı. Ecdadımız bu toprakları kanıyla, canıyla vatan yaptı. Çanakkale'de, Sakarya'da her köy, her kağnı ve her minare cepheye koşmuştu. İşte biz o köylerin çocuklarıyız. O minarelerin müminleriyiz. Bu yüzden siz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatana hepimiz aynı ihlasla, aynı şuurla sahip çıkacağız. Birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

Programa, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, Erzincan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı.

Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç çelenk sundu.

Daha sonra Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri, şehitliklere karanfil bıraktıktan sonra burada bulunan Şehitler Müzesi'ni gezdi.

Programa, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Ağrı

Ağrı'da şehitlikler ziyaret edilerek dua okundu.

İl Müftüsü Celal Büyük'ün dua ettiği programda, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve kurum amirleri, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Kentteki Ulu Cami'de ise şehitler için mevlit okundu, indirilen hatimlerin duası yapıldı.

Ardahan

Ardahan'da ise vatandaşlar ile il protokolü, Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada şehitler için dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programa, Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkan Vekili Tahsin Bulut, diğer yetkililer ile gazi ve şehit yakınları katıldı.

Ardından program kapsamında Serhat Ulu Cami'de şehitler için dua edildi, mevlit okutuldu.

Iğdır

Iğdır'da da Asri Mezarlık'taki şehit kabirleri ziyaret edildi.

Şehitliklerde Kur'an-ı Kerim ve dua okundu, mezarlara karanfil bırakıldı.

Ardından Ulu Cami'de cuma mazı öncesi şehitler için mevlit ve hatim duası okundu.

Programa, Vali Hüseyin Engin Saribrahim, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve kurum amirleri katıldı.