Haberler

Söke'de tarihi eser operasyonu: Roma ve Neolitik döneme ait eserler ele geçirildi

Söke'de tarihi eser operasyonu: Roma ve Neolitik döneme ait eserler ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma, Roma ve Neolitik dönemine ait tarihi eserlerin ele geçirildiği bir operasyona imza attı. S.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir eve yaptığı baskında Roma ve Neolitik dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi, S.B. (41) gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 'Anadolu Mirası' adı verilen operasyon düzenlendi. Ekipler, Sarıkemer Mahallesi'nde S.B.'ye ait eve sabah saatlerinde baskın yaptı. Baskında, Roma dönemine ait 2 pithos, Neolitik döneme ait kaide (plint) taşı, Neolitik döneme ait korint başlığı taşı ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınırken, S.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! 60 bin TL ödeme yapan banka var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri

Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş

Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı!
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'e romantik doğum günü kutlaması

Ünlü oyuncudan sevgilisine doğum günü mesajı: İyi ki doğdun kral!