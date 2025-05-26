Siverek'te 'Töre' Tiyatrosu ile Barışa Çağrı

Siverek'te aşiretten barışa çağrı: "Töre" tiyatrosuna yoğun ilgi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kan davalarının toplumsal etkilerine dikkat çekmek amacıyla sahnelenen "Töre" adlı tiyatro oyunu izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Siverek Bayiki Aşireti Derneği'nin organizasyonuyla Gaziantep Mavi Sanat Topluluğu tarafından sahnelenen oyun, Siverek Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Gösterimde, bölgede halen etkisini sürdüren töre kaynaklı anlaşmazlıklar ve kan davalarının dramatik sonuçları çarpıcı bir şekilde ele alındı.

Toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen etkinlik, özellikle gençler ve aileler tarafından ilgiyle takip edildi. Oyun sonrası izleyiciler, sanat yoluyla verilen barış ve birlik mesajlarını memnuniyetle karşıladı.

Türkiye'de ilk kez bir aşiret derneği öncülüğünde gerçekleştirilen bu türden bir etkinlik, bölgede kan davalarının önlenmesine yönelik örnek bir adım olarak da değerlendirildi.

"Sanatla barışa çağrı"

Siverek Bayiki Aşireti Derneği Başkanı Mahmut Ogül yaptığı açıklamada, şiddet yerine sanatla barış çağrısı yaptı. Ogül, "Yüzyıllardır acılarımızı büyüten kan davalarına artık bir dur deme zamanı gelmiştir. Biz bu toprakların insanlarıyız; aynı havayı soluyor, aynı toprağa basıyoruz. Sorunlarımızı silahla değil, sanatla; öfkeyle değil, sağduyu ve diyalogla çözmeliyiz. Bugün sahnelenen bu tiyatro oyunu, sadece bir sanat gösterisi değil, aynı zamanda bir vicdan çağrısıdır. Gençlerimizin geleceği, kadınlarımızın gözyaşı ve toprağımızın barışı için bu sesi duyurmak zorundayız. Bayiki Aşireti Derneği olarak, barışa ve toplumsal dönüşüme katkı sunacak her adımın destekçisi olacağız" dedi.

"Keşke bu oyunu oynamak zorunda kalmasak"

Oyunun yönetmeni Faruk Bardakçı da, bir aşiret derneğinin böyle bir toplumsal yaraya dikkat çekmesini "taktir edilecek bir gelişme" olarak değerlendirdi. Bardakçı, "Amacımız, kanayan bir yaraya dokunmak ve artık insanların ölmemesi" ifadelerini kullandı.

Oyunda, kanlısına aşık olan genç kızı canlandıran oyuncu Müberra Çaykız ise her sahnede duygulandığını belirterek, "Bu çağda hala bu törelerin olması beni derinden üzüyor. Keşke bu oyunu oynamak zorunda kalmasak" dedi.

Dernek üyelerinden Mehmet Yıldırım, kültürel etkinliklere ağırlık vereceklerini ifade ederken, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Hanpolat da, "Kültürel değerlerimize sahip çıkmak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bu gibi sanatsal farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Kan davaları hala toplumumuzun kanayan bir yarasıdır. Biz de sanat yoluyla buna dikkat çekmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Program sonunda tiyatro ekibine, Bayiki Aşireti'nin kanaat önderlerinden Mehmet Yaşar Küçükbayrak tarafından plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.