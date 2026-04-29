Sivaslı izciler Çanakkale ruhun yerinde yaşadı

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 2026 yılı faaliyet programı çerçevesinde gerçekleştirilen Çanakkale 57. Alay Milli Bilinç Kampı'na katılan Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi izcileri, anlamlı etkinliklerin ardından şehre dönüş yaptı. İzciler, program süresince Bigalı Köyü ve Kocadere Şehitliği başta olmak üzere birçok önemli noktayı ziyaret ederek Çanakkale ruhunu yerinde hissetti. 24 Nisan akşamında gerçekleştirilen programda 14 binden fazla Yasin-i Şerif, 500'ün üzerinde Hatm-i Şerif ve binlerce salavat-ı şerif okunarak hatim duası yapıldı. 25 Nisan sabahı saat 05.30'da selalar, top ve silah sesleri eşliğinde çadırlarında uyandırılan izciler, o günün tarihi atmosferini birebir yaşama fırsatı buldu. Sabah namazının ardından mehteran takımının coşkulu marşları eşliğinde izcilerin ellerine kına yakılarak uğurlama töreni gerçekleştirildi. İzciler daha sonra 57. Alay'ın izlediği güzergahı takip ederek yaklaşık 12 kilometrelik 57. Alay Saygı Yürüyüşü 'nü tamamladı. Program kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki çok sayıda şehitliği de ziyaret eden izciler, milli ve manevi bilinçlerini pekiştirerek kampı tamamladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
