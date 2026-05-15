Sivas Uluslararası Film Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Sivas'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı.

Sivas Valiliği, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkılarıyla düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Nostaljik araçlar ve yöresel kıyafetli vatandaşların yer aldığı, Sivas Valiliği önünden başlayan yürüyüş Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sona erdi.

Kortej yürüyüşüne Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü eşlik etti.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada kadim şehir Sivas'ta 3 yıl önce büyük bir heyecanla başlattıkları Sivas Uluslararası Film Festivali'nin 3'üncüsünü yapmanın büyük gururunu yaşadıklarını söyledi.

Film festivalinin Sivas'a ve film dünyasına hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Film festivalimiz her geçen gün kendini geliştiriyor, daha da zenginleşiyor, daha da coşkulu hale geliyor. Katılımcı sayısı da her geçen gün artıyor. Bu bağlamda da biz geleceğe daha da umutla bakıyoruz." dedi.

Etkinlik 90'lar pop konseri ile devam etti.

Yarışmada dereceye giren filmler 16 Mayıs'taki ödül töreninde açıklanacak.