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Sivas Ulu Cami'de Tarihi Restorasyon: 1200 Ton Beton Kaldırıldı, Minare Güçlendiriliyor

Sivas Ulu Cami'de Tarihi Restorasyon: 1200 Ton Beton Kaldırıldı, Minare Güçlendiriliyor
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Sivas'ta Selçuklu döneminden kalma Ulu Cami'de kapsamlı restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında caminin üzerindeki yaklaşık 1200 ton beton kaldırıldı, 800 yıllık minarede güçlendirme yapılıyor ve kırılan çiniler tek tek onarılıyor. Ayrıca cami çevresindeki düzenlemelerle yapının mimari dokusunun daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

Sivas'ın önemli tarihi yapılarından Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları sürüyor. Selçuklu döneminden günümüze ulaşan yapıda, tarihi dokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kapsamlı çalışma yürütülüyor.

Restorasyon kapsamında caminin üzerinde bulunan yaklaşık 1200 ton beton kaldırılırken, yapının üzerindeki ağır yükün azaltılmasıyla özgün mimari dokunun korunmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Yaklaşık 800 yıldır kapsamlı bir restorasyon görmediği belirtilen tarihi minarede de güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Zaman içerisinde zarar gören, kırılan veya düşen çiniler ise uzman ekipler tarafından tek tek ele alınarak onarılıyor ve uygun görülen parçalar yeniden yerlerine yerleştiriliyor.

Mimari yapı görünür hale gelecek

Çalışmalar kapsamında caminin çevresinde de düzenlemeler yapılacak. Tuvaletlerin yerinin değiştirilmesi ve çevredeki kot seviyesinin düşürülmesiyle Ulu Cami'nin mimari yapısının daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

Eğri minare olarak biliniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Sivas Merkez ilçesinde bulunan Ulu Camii, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Kızılarslan Bin İbrahim tarafından 1196-1197 yıllarında Kul Ahi'ye yaptırıldı. İzzeddin Keykavus tarafından 1212 yılında onarılan cami, 1213'te de tuğla örgülü, sekizgen kaideli Pisa Kulesi'ne benzer eğime sahip olan minaresi inşa edildi. Kuzey rüzgarları nedeniyle 1 metre 10 santimetre eğimle inşa edilen cami Eğri Minare olarak da adlandırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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