Sivas'ta 'Yörelerimizin Sesi' Konseri Düzenlendi

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği (THM) korosu, "Yörelerimizin Sesi" adlı konser programı düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde şef Ömer Korçum yönetiminde düzenlenen konserde, ses sanatçıları koro ve solo olarak Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konsere ilgi gösteren vatandaşlar, türkülere eşlik etti.