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Sivas'ta 'Yörelerimizin Sesi' Konseri Düzenlendi

Sivas'ta 'Yörelerimizin Sesi' Konseri Düzenlendi
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Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği korosu, şef Ömer Korçum yönetiminde 'Yörelerimizin Sesi' adlı konser programı düzenleyerek Sivas ve Anadolu'nun türkülerini seslendirdi.

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği (THM) korosu, "Yörelerimizin Sesi" adlı konser programı düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde şef Ömer Korçum yönetiminde düzenlenen konserde, ses sanatçıları koro ve solo olarak Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konsere ilgi gösteren vatandaşlar, türkülere eşlik etti.

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Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat
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