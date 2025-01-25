Sivas'ta 'Türkülerin Dili' Konseri Sanatseverlerle Buluştu

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, "Türkülerin Dili" konseri verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Şef Nedim Karadağlı yönetimindeki konserde, ses sanatçıları koro ve solo olarak Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Program sonrası koro müdürü Davut Kaya, koro şefi Nedim Karadağlı'ya teşekkür plaketi verdi.

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı ve çok sayıda müziksever izledi.