Sivas'ta Türk Halk Müziği Korosu Konseri

Sivas'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği korosu tarafından düzenlenen 'Bize Kalan Miras' adlı konser programı büyük ilgi gördü. Konserde, çeşitli enstrüman kursları ve çocuk korosu da yer aldı.

Sivas'ta, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği korosu tarafından "Bize Kalan Miras" adlı konser programı düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser programı öncesinde konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, müdürlük olarak bir çok alanda olduğu gibi müzik alanında da faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Başta bağlama olmak üzere keman, gitar, ney, piyano gibi müzik aleti kursları düzenlediklerini belirten Baker, ayrıca Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği çocuk korosu oluşturduklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Onur Erdem şefliğindeki koro, Aşık Veysel'e ve Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait türküleri solo ve koro olarak seslendirdi.

Konserin ardından İl Milli Eğitim Şube Müdürü Aytekin Karbeyaz ve Baker koro şefi Onur Erdem'e çiçek takdim ederek sanatçılara teşekkür belgesi verdi.