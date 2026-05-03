Sivas'ta THM korosu konser verdi

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren amatör seslerden oluşan Türk Halk Müziği (THM) korosu, "Kültürümüzün Mirası Armağan Türküler" adlı konser verdi.

Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, şef Onur Erdem yönetimindeki koro ses sanatçıları, koro ve solo halinde Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin sevilen türkülerini seslendirerek izleyicilere türkü dolu bir gece yaşattı.

Programda, halk oyunları ekipleri de sahne aldı.

Burada konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, türkülerin yaşatılmasına katkı sunan ve programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Uzun, koro şefi Erdem'e, Atatürk posteri ve çiçek takdim etti.

Konseri, il protokolü ve çok sayıda müziksever izledi.