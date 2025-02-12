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Sivas'ta Tasavvuf Musikisi Korosu'ndan Konser

Sivas'ta Tasavvuf Musikisi Korosu'ndan Konser
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Sivas Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu, 'Tasavvufi Nağmelerden İrfan Türküleri' konulu bir konser düzenledi. Şef Mustafa Akpınar yönetimindeki koro, katılımcılara tasavvuf musikisi ve irfan türküleriyle unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Sivas Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu, "Tasavvufi Nağmelerden İrfan Türküleri" konulu konser verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Mustafa Akpınar yönetimindeki koro tarafından katılımcılara tasavvuf musikisi ve irfan türküleriyle müzik ziyafeti sunuldu.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, burada yaptığı konuşmada, "Tasavvuf Musikisi Korosu'nun seslendirdiği irfan türküleriyle ne kadar değerli bir geleneğe sahip olduğumuzu bir kez daha gördük. Bu güzel gecede Yunus Emre, Aşık Ruhsati ve Aşık Veysel'i de eserleri ile yad ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat
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