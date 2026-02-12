Haberler

Sivas'ta Devlet THM Korosu "Saz ve Söz ile Sevda" konseri verecek

Güncelleme:
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 'Saz ve Söz ile Sevda' adlı konserle dinleyicileri buluşturacak. Konserde, sevda ve hasretlik temalı eserler seslendirilecek.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, "Saz ve Söz ile Sevda" adlı konser düzenleyecek.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yarın düzenlenecek konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, "sevda ve hasretlik" temalı Anadolu'nun değişik yörelerinin seçkin eserlerini seslendirecek.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat
