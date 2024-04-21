Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta sağlık çalışanları konser verdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medicana Sivas Hastanesi sağlık çalışanları, "İlkbaharın Renkleri Türkülerle Buluşuyor" programı çerçevesinde Türk Halk Müziği Konseri verdi. Konsere Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in yanı sıra il protokolü üyeleri katıldı.

Sivas'ta sağlık çalışanları konser verdi

SİVAS - Medicana Sivas Hastanesi sağlık çalışanları, "İlkbaharın Renkleri Türkülerle Buluşuyor" programı çerçevesinde Türk Halk Müziği Konseri verdi.

Medicana Sivas Hastanesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında "İlkbaharın Renkleri Türkülerle Buluşuyor" adlı konser düzenlendi. Doktor, hemşire ve sağlık personellerinden oluşan koro, Türk Halk Müziği eserleri seslendirdi. Konsere Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in yanı sıra il protokolü üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasıyla başlayan konserde ünlü ozanların türküleri seslendirildi. Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi.

Konserin açılış konuşmasını gerçekleştiren, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Dr. Osman Kara; "Çok derin türkü ve ozan mirası olan Sivas'ta halk müziğinin yeri eşsizdir. Türk halk müziğinin köklü geleneğine ev sahipliği yapan Sivas, Aşık Veysel, Aşık Ruhsati ve Pir Sultan Abdal gibi birçok halk ozanını yetiştirmiştir. Doğal olarak Sivas'ta yaşayan insanların türküler ile bağları çok güçlüdür. Koromuz hastanemiz doktorlarından, hemşirelerinden ve sağlık çalışanlarından oluşmuştur. Yoğun mesaileri sonrasın da bir araya gelerek büyük ciddiyetle koro çalışma süreçlerini gerçekleştirmişlerdir. Kendilerine müteşekkiriz. Bu konserin ortaya çıkmasını sağlayan Şefimiz Yunus Emre Şeker'e, Dr. İsmail Erdoğu'ya, Dr. Mahmut Yıldırım'a ve diğer tüm koro üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. İl Kültür Müdürümüz Aziz Bey'e destekleri için ayrıca teşekkür ederim. Konserimizi siz kıymetli misafirlerimize armağan ediyor, hoş geldiniz diyor ve iyi seyirler diliyorum" dedi.

Sivas Medicana Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı İsmail Erdoğu, "Bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceğimiz bir Türk Halk Müziği koromuz var. Konser vereceğimiz için heyecanlıyız. Türkiye'nin farklı yörelerinden farklı temalarda parçalar beğendik. Bizlerin çok hoşuna gitti, dinleyenlerin de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Sağlıkçılar yoğun stres altında çalışan insanlar. İnsanların birçok duygularına eşlik ediyorlar. Bizler Sivas'ta çalışıyoruz. Sivas türkülerle bilinen bir coğrafya. Biz de burada farkındalık oluşturarak türkülerimizin unutulmamasını hedefledik" dedi.

Koroda yer alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Mahmut Yıldırım ise, "Bizler mesailerinde çok yoğun çalışan insanlarız. 7/24 hizmet veren insanlarız. İnsanların sağlığı için var gücümüzle çalışıyoruz. Boş vakitlerimizde neler yapabileceğimizi düşünürken Sivas gibi Türk Halk Müziği'nin kalbi olan bir şehirde türkülere gönül veren birçok arkadaşımızın olduğunu gördük. Bir yola çıktık ve 3 yıldır bu konserleri yapmaya başladık. Sadece hekimlerden oluşmuyor. Koromuzda bütün birimlerden arkadaşlarımız var. Çok güzel bir birliktelik oluşturduk. Güzel bir ürün ortaya çıkardık. Umarım Sivaslı hemşerilerimizin hoşuna gider" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Yılmaz Şimşek Sivas Müzik Sağlık Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ALES Sınavı kaç dk? ALES sınavı ne kadar, kaç saat sürüyor? 21 Nisan Pazar ALES sınav süresi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? Resmi Gazete bugün (21 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Nisan Etkinlikleri ve Konserleri: İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede olacak? 23 Nisan'da kim konser verecek? Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da 3. eleme adayı Aleyna mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 20 Nisan Survivor eleme adayları kimler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title