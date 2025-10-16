Haberler

Sivas'ta 'Radyo-yu Hümayun' Tiyatro Oyunu Sahnelenecek

İzmir Devlet Tiyatrosu, Özlem Lale Şahin'in yazıp Levent Ulukut'un yönettiği 'Radyo-yu Hümayun' oyununu Sivas'ta tiyatroseverlerle buluşturacak. Oyun 17 ve 18 Ekim tarihlerinde çeşitli seanslarla sahne alacak. Biletler, 'www.biletinial.com' ve Sanat Cepte uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

Sivas'ta, İzmir Devlet Tiyatrosu "Radyo-yu Hümayun" oyununu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Özlem Lale Şahin'in kaleme aldığı oyununun yönetmenliğini Levent Ulukut üstleniyor.

Oyunda, Fatma Kum Ertekin, Fuat Şarbalkan, Betül Işık, Sezer Akçe, Egecan İntepeler, Levent Ulukut, Yusuf Köksal, Neşet Erdem, Efe Akercan, Mustafa Koçbay, İlayda Algın ve Müge Uyan Yeşilpınar rol alıyor.

Oyunun dekor tasarımı Hasan Yavuz, kostüm tasarımı Yıldız Köse, ışık tasarımı Süleyman Tavan, müzik Kemal Alpan ve koreografi düzeni Meltem Yorulmaz'a ait.

Oyun bugün ve yarın saat 19.30'da, 18 Ekim Cumartesi ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

Oyunun konusu şu şekilde:

"Hayrünnisa ve Hayri gözden düşerek paşalıktan alınmış, sonrasında da ölmüş babalarının konağında kalfaları Efser ile yaşar. Hayri, babalarının durumuna rağmen, hatır minnet sarayda mühendis olarak Almanlarla çalışır. Ancak kendine engel olamadığı bir gün Alman mühendislerden birini döverek kovulur. Hayrünnisa'ya aşık tanburi Mehmet Bey ders esnasında bu durumu öğrenir ve Avrupa'dan, elinde radyo projesiyle dönen biraderi Kenan'dan Hayrünnisa'ya bahseder. İki birader radyoyu icat edecek ve zengin olacaklardır. Hayrünnisa da buna zemin hazırlayan Mehmet'e aşık olacaktır. Ancak küçük bir mesele vardır: para. Radyonun icadı için gereken parayı tefeci kız Moşe'den temin eden beş kafadar, parayı kaptırır ve Pera batakhanelerinde sahneye çıkmak zorunda kalırlar. Ancak kader onlara yardım eder ve nihayetinde aşk kazanır."

Biletler "www.biletinial.com" internet sitesi, Sanat Cepte uygulaması ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat
