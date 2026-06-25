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Sivas'ta cami cemaatine aşure ikram edildi

Sivas'ta cami cemaatine aşure ikram edildi
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Sivas Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği, Muharrem ayı dolayısıyla Meydan Camii'nde öğle namazı sonrası cemaate aşure ikram etti. Dernek Başkanı Cafer Şimşek, etkinliğin birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

Sivas'ta Muharrem ayı nedeniyle Meydan Camii'nde aşure dağıtıldı.

Sivas Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği, Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramında bulundu. Meydan Camii'nde toplanan dernek üyeleri, öğle namazının ardından cami cemaatine aşure dağıttı. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Sivas Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cafer Şimşek, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ederek, tüm vatandaşların Muharrem ayını ve Aşure Günü'nü kutladı. Vatandaşların programa gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Şimşek, dernek olarak kültürel ve manevi değerleri yaşatmaya yönelik faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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