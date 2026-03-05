Sivas'ta kutsal emanetler ve vakıf eserleri sergisi açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğinde, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" yarın Sivas'ta ziyaretçileriyle buluşacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğüden yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı, ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla anlamlı bir organizasyona imza attı.

Bu kapsamda düzenlenen "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi", yarın Sivas Şehit Ahmet Eyce Spor Salonu'nda ziyaretçileriyle buluşacak.

Sergide Kabe ve Ravza-i Mutahhara örtüleri, Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi'nin yanı sıra ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı müzeler, teberrükat depoları ve vakıf kayıtları arşivinden seçilen kutsal emanetler ve taşınır vakıf kültür varlıklarının yer alacağı 99 eser olacak.

Yarın açılacak sergi, 8 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.