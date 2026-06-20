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Sivas'ta genç yazarlar ilk imza günü heyecanını yaşıyor

Sivas'ta genç yazarlar ilk imza günü heyecanını yaşıyor
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Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Genç Yazarlar İmza ve Kitap Tanıtım Programı'nın açılışı yapıldı. İki gün sürecek etkinlikte, son 3 yılda 32 kitap yayımlayan BİLSEM öğrencileri, farklı türlerdeki eserlerini okurlarıyla buluşturacak.

Sivas'ta 3. Geleneksel Genç Yazarlar İmza ve Kitap Tanıtım Programı'nın açılışı yapıldı.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) açılışı yapılan ve iki gün sürecek programda, geleceğin şair ve yazar adayları ilk imza gününde okurlarıyla buluşacak.

Son 3 yılda 32 kitap yayımlayan Sivas BİLSEM, bu alanda önemli bir başarıya imza attı.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Hüseyin Kaya editörlüğünde 13 yeni kitap yayına hazırlandı.

Genç şair ve yazarlar, hikayeden polisiye romana, fantastik kurgudan şiir ve deneysel edebiyata kadar farklı tarzda birçok eser üretti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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