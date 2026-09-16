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Sivas'ta Devlet THM Korosu sezonun ilk konserini verecek

Sivas'ta Devlet THM Korosu sezonun ilk konserini verecek
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Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) ses sanatçıları, sezonun ilk konserini verecek.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) ses sanatçıları, sezonun ilk konserini verecek.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 18 Eylül'de düzenlenecek "Anadolu Ezgileri" adlı konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki korodaki ses sanatçıları, "Klasik Nağmeler" temalı Anadolu'nun değişik yörelerinin seçkin eserlerini seslendirecek.

Sezonun ilk konserinde müzikseverlere türkü dolu bir gece yaşatılacak.

Kaynak: AA
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