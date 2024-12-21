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Sivas'ta '3 Diyar 3 Avaz' Konseri Büyük İlgi Gördü

Sivas'ta '3 Diyar 3 Avaz' Konseri Büyük İlgi Gördü
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Sivas'ta gerçekleştirilen '3 Diyar 3 Avaz' konserinde, Türk Halk Müziği korosunun ses sanatçıları, çeşitli yörelere ait türküler seslendirdi. Müzikseverler hem hüzünlendi hem de eğlendi. Konser sonrası sanatçılara plaket verildi.

Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları "3 Diyar 3 Avaz" adlı konser programı gerçekleştirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde şef Fikret Ayyıldız yönetimindeki konserde İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ses sanatçıları Halil Altıngöz ve Zülfü Demirtaş ile Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu ses sanatçısı Cafer Üvenç, Şanlıurfa, Sivas ve Elazığ yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Müzikseverler söylenen gazellerle hüzünlenirken hareketli türkülere eşlik ederek eğlendi.

Konser sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Koro Müdürü Davut Kaya ve şef Solmaz Kadıoğlu ile sanatçılara günün anısına plaket takdim etti.

Konseri çok sayıda müziksever izledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat
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