Sivas Uluslararası Film Festivali Kortej ile Başladı

Sivas Uluslararası Film Festivali Kortej ile Başladı
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SİVAS Valiliği, Belediye Başkanlığı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkılarıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Sivas Uluslararası Film Festivali düzenlenen kortej ile başladı.

SİVAS Valiliği, Belediye Başkanlığı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkılarıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Sivas Uluslararası Film Festivali düzenlenen kortej ile başladı.

Festival kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Nostaljik araçlar ve yöresel kıyafetli vatandaşlar Sivas Valiliği önünden başlayan ve Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sona eren korteje katıldı. Kortej yürüyüşüne Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sanatçılar, yönetmenler ve il protokolü eşlik etti. Kentte 3 gün sürecek ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde valilik ve belediye iş birliğiyle düzenlenecek festivale, 700'e yakın belgesel ve kurmaca film başvurusu yapıldı. Değerlendirme sonucunda belgesel ve kurmaca dalında ayrı ayrı birincilik ödülleri, yine aynı dallarda jüri özel ödülleri verilecek. Yarışmayı kazanan filmler 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından festivalde gösterilecek filmlerde de ağırlıklı olarak aile temasına önem verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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