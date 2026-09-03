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Sivas Kongresi 107. Yıl Dönümü Coşkusu

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Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kapsamında kentte düzenlenen etkinliklerin 4. gününde halk dansları gösterisi, kıyafet defilesi, Misak-ı Milli Halısı kesim töreni ve Şükriye Tutkun konseri gerçekleştirildi. Programa protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinliklerin 4'üncü gününde Atatürk ve Kongre Müzesi'nin yanındaki etkinlik alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Programda, geleneksel halk dansları ekipleri sergiledikleri gösterilerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Daha sonra ise "Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Milli İrade" kıyafet defilesi programı ve Misak-ı Milli Halısı kesim töreni yapıldı. Etkinlik Şükriye Tutkun konseriyle devam etti.

Programa AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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