Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Dönümünde Milli Mücadele Kıyafet Sergisi Açıldı

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "İrade-i Milliye, Milli Mücadele Kıyafet Sergisi" açıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Atatürk Kongre Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışında, tarihi bir mekanda sergi açılışı yapacaklarını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin toplandığı ve Milli Mücadele için tarihi kararların alındığı tarihi binada olduklarını belirten Şimşek, "Çok anlamlı serginin açılışını gerçekleştireceğiz. Şüphesiz 4 Eylül kutlamaları kapsamında böyle bir serginin açılıyor olması çok anlam ifade ediyor. Bu sayede sergilerle birlikte 4 Eylül ve Milli Mücadele ruhunu gençlerimize, çocuklarımıza anlatma imkanı elde etmiş olacağız." diye konuştu.

İl protokolünün konuşmalarının ardından Şimşek ve beraberindekiler, serginin açılışını yaptı. Sergiyi gezen Vali Şimşek, yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve il protokolü katıldı.

Kıyafetlerin sergilenmek üzere bundan sonra da müzede kalacağı belirtildi.