Sivas Devlet Tiyatrosu "Karacaoğlan" adlı oyunu sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Karacaoğlan" adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Dinçer Sümer'in kaleme aldığı, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği oyunda Karacaoğlan'ın ağa kızı Sanem'e olan sevdası ve onunla yaşadığı kaçış öyküsü anlatılıyor.

Karacaoğlan'ın diliyle anlatılan aşk hikayesinin yanında Anadolu coğrafyasının yedivereninden biri olan Türkmenliğin gelişim sürecinin görsellikle sahneye konulduğu "Karacaoğlan" adlı oyun, bugün ve 30 Ocak'ta saat 19.30'da, 31 Ocak cumartesi ise saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak.

Biletler "www.biletinial.com" internet sitesi, Sanat Cepte uygulaması ve SDT gişesinden temin edilebilecek.