Haberler

Sinop'taki 3 tarihi yapı kütüphane oluyor

Sinop'taki 3 tarihi yapı kütüphane oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'taki 3 tarihi yapının kütüphaneye dönüştürüleceği açıklandı.

Sinop'taki 3 tarihi yapının kütüphaneye dönüştürüleceği açıklandı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'ta tarihi yapıların korunması ve gençlerin nitelikli eğitim alanlarına kavuşması amacıyla hazırlanan "Kütüphane Dönüşüm Projesi"nin detaylarını paylaştı. Proje kapsamında Sinop Askeri Gazino, Tarihi Durakhan ve Gerze Yakupağa Konağı kütüphane olarak hizmete açılacak; Boyabat'a ise yeni bir kütüphane kazandırılacak.

Milletvekili Nazım Maviş, tarihi yapıların atıl kalmak yerine yaşatılmasının önemine dikkat çekerek; Sinop Askeri Gazino, Tarihi Durakhan ve Gerze Yakupağa Konağı'nın kütüphane olarak yeniden işlevlendirileceğini müjdeledi. Boyabat ilçesinde ise modern bir kütüphane binası için yatırım sürecinin başladığını belirten Maviş, bu projelerle kentin kültürel mirasının bilgiyle harmanlanacağını ifade etti.

Özellikle çocukların ve gençlerin gelişimi üzerinde duran Maviş, dijital platformların kontrolsüz kullanımının oluşturduğu risklere vurgu yaptı. Maviş, "Gençlerimizi sadece bugüne değil, yarına da hazırlamak zorundayız. Dijital dünyanın olumsuz etkilerine karşı en güçlü kalkan; kitapla, bilgiyle ve kültürle kurulan bağdır" dedi.

Proje ile bir yandan asırlık yapılar restore edilerek koruma altına alınırken, diğer yandan Sinop halkı için modern öğrenme alanları oluşturulacak. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından kütüphaneler, 7'den 70'e tüm vatandaşların hizmetine sunulacak. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

