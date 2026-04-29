Sinop'ta maarifin kalbinde çocuk: 500 öğrenciden Türk marşları

Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Maarifin Kalbinde Çocuk" temalı melodika dinletisi, 500 ortaokul öğrencisinin katılımıyla coşkuya sahne oldu.

Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, "Türk Marşı", "Bu Gala Daşlı Gala" ve "Çırpınırdı Karadeniz" gibi eserleri melodika eşliğinde seslendirerek izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Programda konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, çocukların sadece akademik başarıyla değil sosyal, kültürel ve sanatsal yönleriyle de gelişmesinin önemine vurgu yaptı. Sanatla büyüyen çocukların hayata daha güçlü tutunduğunu ifade eden Özarslan, yürütülen çalışmalar kapsamında bin 76 melodikanın öğrencilere ulaştırıldığını belirtti. Melodikanın çocuklar için yalnızca bir enstrüman olmadığını dile getiren Özarslan, bunun aynı zamanda bir ifade biçimi, disiplin ve birlikte üretme aracı olduğunu söyledi.

Etkinlikte sahne alan öğrencilerin kısa sürede gösterdiği gelişimin dikkat çekici olduğunu kaydeden Özarslan, çocukların sanat, spor ve kültürle desteklenmesinin güçlü bireyler yetiştirmedeki rolüne işaret etti. Program, öğrencilerin sergilediği performansların ardından alkışlar eşliğinde sona erdi.

Etkinliğe AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı