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Sinop'ta çocuklar açık hava sinemasında buluştu

Sinop'ta çocuklar açık hava sinemasında buluştu
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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla açık hava sineması etkinliği düzenledi. İl Müdürü Can Kayhan Özok ve İl Müdür Yardımcısı Seyit Bulak da çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve yaz tatiline renk katmak amacıyla "Açık Hava Sineması" etkinliği düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinliğe Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Can Kayhan Özok ile İl Müdür Yardımcısı Seyit Bulak da katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen yöneticiler, film gösterimi öncesi ve sonrasında çocuklarla sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte çocuklar açık havada sinema izleme deneyimi yaşarken, eğlenceli anlar yaşayarak unutulmaz bir akşam geçirdi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocukların mutluluğunu ve sosyal gelişimini destekleyen kültürel ve sosyal etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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