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Sinop Erfelek'te özel eğitim sınıfı için Mutlu Çarşamba toplantısı yapıldı

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Sinop Erfelek'te özel eğitim sınıfı için Mutlu Çarşamba toplantısı yapıldı
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Sinop Erfelek'te, Erfelek Gençlik Merkezi tarafından özel eğitim sınıfı öğrencileri için düzenlenecek "Mutlu Çarşamba" etkinliği öncesi hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda sportif ve sanatsal faaliyetler ele alındı; öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Sinop'un Erfelek ilçesinde özel eğitim sınıfı öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Mutlu Çarşamba" etkinliğinin planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Erfelek Gençlik Merkezi tarafından Yunus Emre Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri için düzenlenecek "Mutlu Çarşamba" etkinliği öncesinde hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıya okul müdürü, Gençlik Merkezi temsilcileri ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri katıldı.

Toplantıda, öğrenciler için gerçekleştirilecek sportif ve sanatsal faaliyetler ele alındı. Etkinlik kapsamında yapılacak çalışmaların detayları üzerinde görüş alışverişinde bulunularak hazırlıklar değerlendirildi.

"Mutlu Çarşamba" etkinliğiyle özel eğitim sınıfı öğrencilerinin sportif ve sanatsal faaliyetlere katılarak keyifli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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